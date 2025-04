Durante uno de los últimos conciertos de Corazón Serrano, Dani Daniel, animador de la agrupación, protagonizó un momento que no pasó desapercibido al lanzar una inesperada confesión sobre Susana Alvarado y Paco Bazán .

Tras unos días de descanso en Punta Cana junto a Susana Alvarado, Paco Bazán volvió renovado a la conducción de 'El Deportivo en Otra Cancha'. El exarquero no tardó en sorprender a sus compañeros de programa al hablar sobre una posible colaboración comercial con la cantante de Corazón Serrano, dejando ver que su relación podría trascender lo personal para llegar al ámbito profesional.

Durante la transmisión en vivo, Paco no perdió la oportunidad de bromear y soltó una revelación que provocó carcajadas en el set: “Además quiero contarles que habrá una línea diseñada por Susana Alvarado”, comentó con humor. Entre las risas generales, remató: “Ella no lo sabe, recién se está enterando, pero habrá una línea diseñada 'By Susana Alvarado' desde el ofertón con Paco Bazán, como tiene que ser”.