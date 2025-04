“(¿Cómo lo presentaste a tus hijos?) Como mi amigo”, declaró López, dejando claro que no formalizó públicamente su relación ante los menores. Además, insistió en que su vínculo con el exintegrante de la Combinación de la Habana se originó en un ámbito laboral: “No, no, no. Somos compañeros de trabajo porque teníamos que hacer contenido ahí”, explicó.