De acuerdo a Magaly, este acercamiento sería una muestra de que el amorío entre López y Paul va en serio, pues la misma Pamela llegó a revelar: “A menos que la relación se transforme en algo serio, no presentarías a tus hijos”.

Pamela López vive una nueva etapa en su vida amorosa junto al cantante Paul Michael. En los últimos días, la pareja ha compartido románticos momentos a través de redes sociales, donde no solo se muestran muy unidos, sino también protagonizan divertidos videos para TikTok.

“Hoy en día me he dado la oportunidad de conocer a alguien, la estamos pasando superbién, soy feliz y disfruto lo que estoy haciendo. ¿Si estoy enamorada? Lo que se ve no se pregunta”, expresó emocionada durante una transmisión en vivo dirigida a sus seguidores.