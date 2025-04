Pamela López ha expresado su preocupación por el comportamiento reciente de Christian Cueva, señalando un cambio notable en su actitud. La empresaria y aún esposa del futbolista compartió que el jugador ha mostrado un distanciamiento significativo, especialmente en su rol como padre. ¿Qué dijo la modelo? Te lo contamos.

Pamela López se conmueve al hablar de Christian Cueva ¿Qué dijo?

Pamela López abrió su corazón en una reciente entrevista con la Chola Chabuca, donde habló del impacto emocional que vivió tras su relación con Christian Cueva. Afligida, recordó cómo las traiciones del futbolista marcaron un antes y un después en su vida personal y familiar. La situación, confesó, la tomó por sorpresa y cambió por completo su forma de ver el amor y la confianza.

Durante la conversación, Pamela López no pudo contener la emoción al hablar sobre el cambio radical que ha notado en Christian Cueva. La empresaria confesó que hoy en día ya no ve en él al hombre que alguna vez amó. Sus palabras reflejan el proceso personal que atraviesa y cómo intenta adaptarse a una nueva realidad.

"Mi mundo cambió de un día para otro. Yo no reconozco a su papá, no lo reconozco. Es otra persona. Me siento más fuerte. Es inevitable no sentir nostalgia. Entro a este mundo casi forzada", dijo con la voz entrecortada.

Pamela López dejó entrever su molestia al señalar que, pese a la actividad pública de Christian Cueva en presentaciones musicales y shows en discotecas, él no cumple con el envío de apoyo económico para sus hijos. Esta situación ha generado en ella una mezcla de frustración y decepción, al ver que las responsabilidades paternas han quedado en segundo plano.

“Él no habla por teléfono con sus hijos. No lo reconozco, es otra persona. Una de mis hijas no lo quiere ver por ningún motivo. Mi hija se puso nerviosa al verlo en su escuela de baile. Con mis hijos, tiene medidas de protección, conmigo una medida de alejamiento (...) Él no tiene conciencia. Muchas veces me pegaba en estado etílico”, sostuvo.

Pamela López denunciará a Cueva por no cumplir con pensión para sus hijos

En una reciente conferencia de prensa, Pamela López manifestó su descontento con Christian Cueva, asegurando que no ha recibido el respaldo económico necesario para cubrir las necesidades de sus hijos. Además, reveló que el intento por llegar a un acuerdo legal fue lo que la mantuvo en silencio hasta ahora, postergando así una denuncia formal.

“Es muy doloroso e indignante. Él dice ‘por qué no me denuncia por alimentos, por qué no denuncia’ porque, obviamente, hasta el último minuto apelamos a la buena fe y a conciliar, y que demuestre ese amor por sus hijos”, dijo entre lágrimas.

Rosario Sasieta, representante legal de Pamela López, explicó que la reciente acción legal presentada contra Christian Cueva responde a su falta de compromiso tanto económico como afectivo con sus hijos. La abogada señaló que el futbolista no estaría cumpliendo con las obligaciones básicas que le corresponden como padre.