“Sí, mi ex es cirujano plástico y me hizo abortar, y fue muy duro porque no recuerdo nada más que casi muero en un hotel desangrada”, reveló la cubana con notable pesar. Al hablar sobre su historia personal, la modelo hace una pausa para reflexionar sobre el origen de su fortaleza. Señala que muchas de las experiencias que enfrentó en su juventud marcaron su forma de ser y moldearon el carácter que hoy la define. “Así es, he pasado por cosas muy duras desde muy adolescente”, mencionó también.