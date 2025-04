La denuncia no tardó en generar polémica, pero también encontró respuesta. Luis Sánchez, propietario del conocido restaurante ‘Mi Barrunto’, salió en defensa de Cueva y desmintió públicamente la versión ofrecida por López.

“La última vez que se presentó, sucedieron cosas que no estaban bien. Como mamá, quería saber el lugar, los horarios y las personas (…) Simplemente se los llevó y no estuvo con ellos. Prefirió irse de viaje a Arequipa con su amante y dejó a mis hijos al cuidado de sus abuelos. Eso me despertó mucho temor”, dijo muy afectada.