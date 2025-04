Durante su participación en el programa ‘Esta Noche’ , la trujillana no dudó en calificar el romance de su exesposo como "bajo" y "desmoral", dejando en claro que le hubiera gustado que Cueva tuviera más respeto por ella y por sus hijos antes de hacer pública su nueva relación.

Pamela fue tajante al señalar que no se puede aplaudir una historia de amor que nació en medio de engaños y polémicas .

"Aquí nadie puede festejar el amor ni nada. Me parece absurdo. Es bajo. Es desmoral. No lo considero correcto. Si él realmente estaba enamorado, debió tomarse su tiempo y respetar a sus hijos y a mí, que fui su esposa durante años", declaró.

La influencer lamentó que Christian Cueva no esperara un tiempo prudente tras su separación y que formalizara su romance con la cantante Pamela Franco en medio de acusaciones de infidelidad.

Según Pamela, sus hijos le habrían pedido no quedarse más con su papá, ya que no cumplió con pasar tiempo con ellos como había prometido.

Por si fuera poco, la influencer anunció que denunciará a Christian Cueva por violencia económica, asegurando que el futbolista no está cumpliendo con la pensión de alimentos de sus hijos.

Pamela dejó en claro que tomará acciones legales para defender los derechos de sus pequeños y que no está dispuesta a tolerar que los exponga a más situaciones incómodas.

"Mis hijos se sintieron mal. Me dijeron que ya no quieren quedarse con él porque no cumplió lo que les prometió", finalizó.