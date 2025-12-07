Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

Ana Paula Consorte luce su estilo más chic en partido de 'AL', con un look azul ideal para verano 2026

Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, deslumbra en las canchas con un fresco vestido azul, mostrando su lado más fashonista y veraniego.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ana Paula Consorte luce su estilo más chic en partido de 'AL', con un look azul ideal para verano 2026
    Ana Paula Consorte arrasa con su estilo en partido de 'AL', apostando por un vestido azul tendencia 2026. | Composición Wapa | Instagram
    Ana Paula Consorte luce su estilo más chic en partido de 'AL', con un look azul ideal para verano 2026

    La modelo y empresaria en belleza, Ana Paula Consorte, volvió a captar todas las miradas en el reciente partido de 'Alianza Lima', club donde juega Paolo Guerrero, su pareja y padre de sus dos últimos hijos.

    A través de Instagram, la brasileña compartió fotos donde luce radiante con un vestido veraniego, fresco y glamoroso, demostrando su impecable estilo. Su look se convirtió en protagonista del día, y en Wapa.pe te contamos todos los detalles de cómo deslumbró en las canchas.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Hija de Christian Domínguez cautiva con look de reina en su graduación, estilizado por Ale Baigorria

    Ana Paula Consorte conquista el look veraniego en partido de 'AL'

    Con un estilo coqueto y fresco, Ana Paula Consorte volvió a destacar en las gradas del partido de 'Alianza Lima', equipo donde juega Paolo Guerrero. La empresaria apostó por un vestido azul, haciendo referencia a los colores blanquiazules del club, y acompañó sus fotos en Instagram con la breve descripción: "Domingo de fútbol. Arriba Alianza", demostrando su pasión por el equipo y su impecable sentido de la moda veraniega.

    Luciendo un vestido largo playero azul claro, de gasa arrugada y tirantes finos, con corte escalonado en forma de A y sin mangas, combinó su look con una cartera beige veraniega. Completó su outfit con lentes de sol, aretes y pulsera, logrando un look sofisticado y lleno de estilo.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Laura Spoya conquista miradas en festival de Colombia con su imponente look de cuero con cordones

    Vestido en capas: el look más fresco y chic del verano 2026

    El vestido veraniego en capas se perfila como la prenda más chic y fresca para la primera temporada de verano 2026. Su diseño ligero y fluido, generalmente confeccionado en gasa o tejidos vaporosos, aporta movimiento y comodidad sin sacrificar estilo. Los tirantes finos y el corte en A escalonado permiten un look elegante y relajado, ideal para días soleados y eventos al aire libre.

    Este tipo de vestido combina sofisticación con frescura, siendo perfecto para quienes buscan destacarse con un estilo effortless pero moderno. Los colores claros y pasteles, así como los estampados delicados, marcan la pauta de esta temporada, consolidando al vestido en capas como la elección favorita de fashionistas que quieren un look veraniego, versátil y lleno de tendencia para 2026.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Ana Paula Consorte luce su estilo más chic en partido de 'AL', con un look azul ideal para verano 2026
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Ana Paula Consorte luce su estilo más chic en partido de 'AL', con un look azul ideal para verano 2026

    Pamela López impacta al confesar su secreto mejor guardado de belleza, y fans reaccionan: "la veo más guapa"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cupomark

    Plato con doble altura para cuidar la salud de perros y gatos.

    PRECIO

    S/ 25.90
    Comprar

    Lolo Diaz Spa

    Limpieza Facial Profunda: Peeling, extracción de espinillas, ácido hialurónico, y más

    PRECIO

    S/ 27.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;