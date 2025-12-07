Ana Paula Consorte luce su estilo más chic en partido de 'AL', con un look azul ideal para verano 2026Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La modelo y empresaria en belleza, Ana Paula Consorte, volvió a captar todas las miradas en el reciente partido de 'Alianza Lima', club donde juega Paolo Guerrero, su pareja y padre de sus dos últimos hijos.
A través de Instagram, la brasileña compartió fotos donde luce radiante con un vestido veraniego, fresco y glamoroso, demostrando su impecable estilo. Su look se convirtió en protagonista del día, y en Wapa.pe te contamos todos los detalles de cómo deslumbró en las canchas.
Ana Paula Consorte conquista el look veraniego en partido de 'AL'
Con un estilo coqueto y fresco, Ana Paula Consorte volvió a destacar en las gradas del partido de 'Alianza Lima', equipo donde juega Paolo Guerrero. La empresaria apostó por un vestido azul, haciendo referencia a los colores blanquiazules del club, y acompañó sus fotos en Instagram con la breve descripción: "Domingo de fútbol. Arriba Alianza", demostrando su pasión por el equipo y su impecable sentido de la moda veraniega.
Luciendo un vestido largo playero azul claro, de gasa arrugada y tirantes finos, con corte escalonado en forma de A y sin mangas, combinó su look con una cartera beige veraniega. Completó su outfit con lentes de sol, aretes y pulsera, logrando un look sofisticado y lleno de estilo.
Vestido en capas: el look más fresco y chic del verano 2026
El vestido veraniego en capas se perfila como la prenda más chic y fresca para la primera temporada de verano 2026. Su diseño ligero y fluido, generalmente confeccionado en gasa o tejidos vaporosos, aporta movimiento y comodidad sin sacrificar estilo. Los tirantes finos y el corte en A escalonado permiten un look elegante y relajado, ideal para días soleados y eventos al aire libre.
Este tipo de vestido combina sofisticación con frescura, siendo perfecto para quienes buscan destacarse con un estilo effortless pero moderno. Los colores claros y pasteles, así como los estampados delicados, marcan la pauta de esta temporada, consolidando al vestido en capas como la elección favorita de fashionistas que quieren un look veraniego, versátil y lleno de tendencia para 2026.