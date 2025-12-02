Wapa.pe
Laura Spoya conquista miradas en festival de Colombia con su imponente look de cuero con cordones

La ex Miss Perú vuelve a mostrar su estilo imponente en Colombia, sorprendiendo con un look de dos piezas de cuero Cut Out unido por cordones.

    Laura Spoya roba todas las miradas con su osado look Leather Cut Out en Colombia. | Composición Wapa | Instagram
    Laura Spoya viajó a Colombia junto a su equipo 'La Manada', integrado por Gerardo Pe y Mario Irivarren, para asistir a un festival de música urbana. En este evento, la ex Miss volvió a demostrar su estilo fashionista, perfecto para la música, la alegría y los outfits que llaman la atención. Esta vez, la influencer sorprendió con un look de cuero con recortes y cordones, sumándose a las últimas tendencias en moda.

    Laura Spoya impacta en Colombia con impactante look leather cut out

    Laura Spoya, con actitud desbordante y estilo imponente, apostó por un look total black para el festival de música urbana, demostrando su sentido fashionista. La ex Miss lució un conjunto de dos piezas: un pantalón de cuero con cortes a los costados y cordones en zig zag que acentuaban su figura. Su top, con corte halter en el cuello y atrevidos recortes en el pecho, estaba unido por cordones, complementando a la perfección el pantalón. Este outfit Leather Cut Out con cordones convirtió a Laura en el centro de todas las miradas, reafirmando su liderazgo en tendencias de moda.

    Leather Cut Out: la tendencia de moda más seductor

    El Leather Cut Out se ha consolidado como la tendencia más seductora y atrevida de la moda actual, fusionando el cuero con recortes estratégicos que resaltan la silueta y aportan un toque vanguardista a cualquier outfit. Esta propuesta es ideal para quienes buscan destacar en eventos, festivales o salidas nocturnas, combinando audacia y sofisticación.

    Desde vestidos, tops y pantalones hasta conjuntos de dos piezas, los detalles con cortes y cordones crean un efecto visual que mezcla sensualidad y estilo urbano. Influencers y celebridades han adoptado esta tendencia, demostrando cómo el cuero con recortes puede convertirse en la pieza clave para un look moderno, impactante y lleno de personalidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

