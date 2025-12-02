La ex Miss Perú vuelve a mostrar su estilo imponente en Colombia, sorprendiendo con un look de dos piezas de cuero Cut Out unido por cordones.

Laura Spoya viajó a Colombia junto a su equipo 'La Manada', integrado por Gerardo Pe y Mario Irivarren, para asistir a un festival de música urbana. En este evento, la ex Miss volvió a demostrar su estilo fashionista, perfecto para la música, la alegría y los outfits que llaman la atención. Esta vez, la influencer sorprendió con un look de cuero con recortes y cordones, sumándose a las últimas tendencias en moda.

Laura Spoya impacta en Colombia con impactante look leather cut out

Laura Spoya, con actitud desbordante y estilo imponente, apostó por un look total black para el festival de música urbana, demostrando su sentido fashionista. La ex Miss lució un conjunto de dos piezas: un pantalón de cuero con cortes a los costados y cordones en zig zag que acentuaban su figura. Su top, con corte halter en el cuello y atrevidos recortes en el pecho, estaba unido por cordones, complementando a la perfección el pantalón. Este outfit Leather Cut Out con cordones convirtió a Laura en el centro de todas las miradas, reafirmando su liderazgo en tendencias de moda.

Leather Cut Out: la tendencia de moda más seductor

El Leather Cut Out se ha consolidado como la tendencia más seductora y atrevida de la moda actual, fusionando el cuero con recortes estratégicos que resaltan la silueta y aportan un toque vanguardista a cualquier outfit. Esta propuesta es ideal para quienes buscan destacar en eventos, festivales o salidas nocturnas, combinando audacia y sofisticación.