Pamela López ha captado nuevamente la atención del público tras su reciente debut como actriz en el videoclip de una reconocida orquesta de cumbia. Frente a esta gran apertura en su carrera, la aun esposa del futbolista Christian Cueva, ha deslumbrado con un impactante look que mezcla dos de las tendencias más fuertes de la temporada: las transparencias y los brillos. Siguiendo el estilo de la icónica Jennifer Lopez, conocida por su glamour y su capacidad para deslumbrar en la alfombra roja, Pamela luce un conjunto que deja sin aliento a todos. A través de su cuenta de Instagram, compartió una historia en la que se le ve luciendo el atuendo mientras suena la canción "El amor de su vida", convirtiendo este momento en una de sus publicaciones más comentadas.



En esta ocasión, Pamela se arriesga con un look que apuesta por la tendencia más vibrante de la temporada. El conjunto resalta no solo por su ajuste perfecto, sino por los detalles de cristales que recorren todo el diseño. El brillo de estos pequeños cristales bordados a mano y la estructura del atuendo han dejado claro que Pamela sigue los pasos de grandes referentes de la moda. El conjunto, que resalta su figura, marca un hito en su carrera como influencer, consolidándose como una nueva voz con estilo propio en el mundo de la moda. A lo largo de los años, Pamela ha demostrado tener un gusto impecable, y esta ocasión no es la excepción.