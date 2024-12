Daniela Darcourt, conocida por su impresionante talento vocal, ha logrado posicionarse como una de las artistas más influyentes de la música peruana. No solo destaca por su voz, sino también por su audaz enfoque en moda. A pesar de recibir críticas por sus elecciones de estilo en el pasado, como en su aclamado concierto "Renacer", donde algunos de sus atuendos fueron catalogados como poco favorecedores, Darcourt ha sabido reinventarse con un estilo más refinado y arriesgado.



Esta vez, ha dejado atrás las críticas al sorprender con un look que hace honor a las tendencias más actuales. A través de sus redes sociales, la cantante compartió una serie de fotos en las que se la ve luciendo un radiante jumpsuit o también llamado enterizo, evocando la icónica figura de Selena Quintanilla. Con flecos, basta boca ancha y lentejuelas que reflejan la luz de manera espectacular, este atuendo no solo resalta su belleza, sino también su increíble evolución como fashionista.