Este verano, el top negro se convierte en un must-have lleno de rebeldía y frescura, destacándose por el uso del cuero negro que marca el estilo de esta temporada. Leslie Shaw, fiel a su estilo coqueto y rockero, demuestra cómo sigue imponiendo su identidad a pesar de sus exploraciones en nuevos géneros musicales. Su look, compuesto por un top negro ajustado, un jean denim y detalles en cuero que acentúan su figura, se completa con accesorios maxi como aretes llamativos, creando un balance entre la rebeldía y la sofisticación. Este look no solo grita rock, sino que se adapta perfectamente a las tendencias actuales, donde el poder de los detalles es clave.



Por otro lado, Handa también se adentra en la tendencia del top negro, pero con un giro propio. En lugar de seguir los detalles de cadera como Leslie, ella apuesta por parches con figuras que aportan un toque juvenil y fresco a su outfit. Aunque su estilo es más suave, no deja de ser impactante gracias a los accesorios maxi, dejando atrás el minimalismo y posicionándose como una de las nuevas formas de destacar con fuerza. Ambos looks reflejan cómo el top negro, con sus diferentes interpretaciones, se convierte en una prenda versátil y poderosa en la moda de este verano.