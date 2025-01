Aunque el denim se asocia comúnmente con climas fríos, este material versátil también tiene un lugar en el clóset veraniego. Desde pantalones de corte amplio hasta faldas, shorts o chaquetas ligeras, el denim se adapta perfectamente al verano, ofreciendo comodidad y estilo. Con su textura única y su capacidad para ser ligero y breathable, es ideal para looks frescos y relajados. Incluso accesorios en denim agregan ese toque cool y desenfadado que todo look veraniego necesita. A continuación, Levi’s, la marca de jean, ha presentado algunas ideas para integrar esta tendencia en tus looks de verano: