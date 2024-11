¿Cuántas veces has terminado con una base de maquillaje que no te favorece? Elegir la correcta puede ser todo un desafío. Saber cuál es el tono preciso, la textura adecuada o el acabado deseado no es tarea fácil, sobre todo, si no conoces bien tu piel. Sin embargo, existe una regla infalible que te salvará de cometer errores: en caso de duda, es preferible comprar una base más clara que una más oscura, ya que siempre se puede subir el tono con los polvos bronceadores u otros productos cosméticos.



Pero eso no es todo. También existen otros pequeños secretos que ayudarán a elegir la base de maquillaje ideal para tu piel y sacar partido a tu atractivo. ¿Estás lista para descubrirlos y lucir como toda una reina de belleza? ¡Toma nota!