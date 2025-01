Darinka Ramírez vuelve a causar tendencia donde manda indirecta no solo con palabras, sino con su imponente look.

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, ha vuelto a ser el centro de atención tras la reciente celebración del cumpleaños de Xiomy Kanashiro. Durante la fiesta, Farfán estuvo presente, y Darinka compartió un video en TikTok donde, mientras bailaba, dejó un mensaje: "Mientras otras quieren hacerse notar, yo no quiero ni que me mencionen". Muchos interpretaron esta frase como una indirecta hacia Kanashiro, sugiriendo que busca notoriedad mediática.



Además de sus palabras, el look de Darinka causó impacto. Lució un look sobrio y elegante, apostando por estampados abstractos ideales para el verano. Su elección de vestuario no solo reflejó su estilo, sino también el mensaje de que la verdadera sofisticación no necesita la constante atención mediática. Darinka demuestra que la autenticidad y clase son suficientes para destacar.

Darinka Ramírez y su look que es tendencia

Un look no solo refleja nuestra personalidad, sino que también tiene el poder de hablar por sí mismo. Esta vez, Darinka Ramírez ha vuelto a marcar tendencia con un delicado vestido midi con estampado abstracto, combinando dos tendencias que se han ganado su lugar en este verano. Los vestidos sueltos y frescos, que brindan comodidad y estilo, se posicionan como la prenda perfecta para la temporada.



Además, el estampado abstracto ha emergido como uno de los prints más buscados, colocándose en el tercer lugar después del clásico animal print y el estampado floral. Con este look, Darinka no solo resalta por su elección de prendas, sino que también deja claro su mensaje con una declaración contundente: "Otras quieren hacerse notar". Este vestido, elegante y sutil, se convierte en una extensión de su estilo, transmitiendo seguridad y sofisticación sin necesidad de gritar por atención.

El estampado abstracto: arte y moda se fusionan para un estilo único en 2025