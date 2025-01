El pasado 25 de enero, Giacomo Bocchio y Brenda Dávila celebraron su matrimonio en una ceremonia civil íntima y exclusiva en el Centro Español de Jesús María, en Lima. Un evento marcado por la emotividad, la discreción y la presencia de familiares y amigos cercanos, que acompañaron a la pareja en uno de los días más importantes de sus vidas.



Sin embargo, más allá de la ceremonia, los focos se dirigieron también a los looks que los protagonistas eligieron para la ocasión. En especial, la chef Brenda Dávila, quien destacó por su increíble sentido del estilo, que compartió a través de sus redes sociales con sus seguidores. Aqui conoceremos los detalles de su look nupcial, analizando su elección de vestido, maquillaje, manicura y más, para descubrir cómo Brenda fusiona elegancia, moda y belleza en cada uno de sus looks.