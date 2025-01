Selena Gomez vive un momento mágico, consolidando su felicidad personal y profesional. Desde que anunció su compromiso con Benny Blanco , su estilo refleja el espíritu de su posible vestido de novia . Con outfits que combinan romanticismo y modernidad, Selena destaca como una bride-to-be, mostrando una perfecta mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo . Entre sus looks recientes sobresale un vestido blanco satinado con escote cuadrado, que lució en una gala, transmitiendo sofisticación. También ha optado por tonos pastel y texturas etéreas, como tul y organza, insinuando el romanticismo de una futura novia . Todo indica que su vestido será delicado, atemporal y lleno de detalles, reflejando su evolución como ícono de moda.

Durante su visita a Jimmy Kimmel Live!, Selena brilló con un mini vestido de Raisa Vanessa, parte de la colección Primavera 2025. Decorado con perlas y cristales, el diseño equilibraba simplicidad y elegancia. Los tacones blancos satinados de Aquazzura y un labial rojo intenso completaron este look, evocando a una novia moderna y glamurosa.

TAMBIÉN LEER: Ana Paula Consorte impacta con nuevo look en redes y desata rumores de crisis

Antes de su entrevista en Jimmy Kimmel, Selena fue captada luciendo un vestido corto de tweed blanco , con tirantes delgados, cintura marcada y una falda amplia que emanaba un aire juvenil y sesentero. Los tacones blancos y un maquillaje natural sellaron este look fresco y luminoso.

En el Festival de Cine de Palm Springs , Selena redefinió el concepto de novia con un impactante traje blanco . Satén, mesh y acabados mate se fusionaron en este conjunto. Los tacones rojos ocultos aportaron un giro inesperado, mientras que las joyas discretas y un recogido pulido añadieron sofisticación. Este look confirma que los trajes blancos serán tendencia para novias atrevidas.

En los Globos de Oro, Selena deslumbró con un diseño off-the-shoulder de Prada en azul pastel. Aunque no es un tono típico para novias, la silueta en línea A evocaba un toque mágico. Un collar de diamantes, que recordaba una tiara, y su anillo de compromiso con diamante marquise completaron este look digno de un cuento de hadas. Estos outfits no solo reflejan el impecable estilo de Selena, sino que inspiran nuevas ideas para las futuras novias del 2025.