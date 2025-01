Carlos Vílchez se pronuncia tras confirmarse relación con actriz mientras estuvo casado: "Un puñal"

“Si me vas a clavar un puñal, no me lo claves en el pecho, clávamelo más abajo, donde ya tengo el hueco hecho” , cantó el popular ‘Tío Vílchez’, generando risas entre sus seguidores y dando a entender que no se toma las acusaciones de forma seria.

“Él estaba casado por papeles. Es un tema que no he hablado mucho. Yo nunca me sentí mal ni él, que dijeran que yo estaba metiéndome en la relación. Yo era una chiquilla, tenía 18 años y él me decía que estaba separado. Yo podría dar fe que sí estaban separados, pero vivían en la misma casa. Él viajaba conmigo, pasamos Navidades juntos, a su hijito menor lo conozco de chiquito. Yo conozco a su familia. Yo he sido la típica enamorada que iba a la casa de los suegros. Yo nunca me voy a sentir ni la otra ni la amante, es más, nosotros nunca nos escondimos. Magaly nos ampayó dos veces, pero nunca lo sentimos como ampay porque estábamos en una relación. Yo no me escondía, él no se escondía. Yo tuve una relación con Carlos de casi tres años”, señaló para la entrevista.