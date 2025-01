Conocida actriz confiesa que mantuvo relación con Carlos Vílchez por 3 años: "Él estaba casado y vivía con ella"

Milagros Pedreschi, reconocida actriz peruana, sorprendió a todos al revelar detalles de una relación sentimental que mantuvo durante tres años con el conocido cómico Carlos Vílchez. La confesión ha causado revuelo, ya que Pedreschi afirmó que durante ese tiempo él "estaba casado y vivía con ella".

¿Cómo fue la relación entre Milagros Pedreschi y Carlos Vílchez?

En una reciente entrevista, la actriz confesó que su romance con Carlos Vílchez fue un capítulo intenso y lleno de contradicciones. "Yo sabía que él estaba casado, pero aún así vivía conmigo", mencionó Pedreschi.

"Nosotros nunca nos escondimos. Magaly nos ampayó dos veces, pero nunca lo sentimos como ampay porque estábamos en una relación. Yo no me escondía, él no se escondía. Yo tuve una relación con Carlos de casi tres años…", se sinceró.

¿Qué dice Milagros Pedreschi sobre su decisión de hablar?

Milagros Pedreschi explicó que decidió compartir su experiencia como una forma de liberar emociones guardadas durante años. "Él estaba casado por papeles. Es un tema que no he hablado mucho. Yo nunca me sentí mal ni él, que dijeran que yo estaba metiéndome en la relación. Yo era una chiquilla, tenía 18 años y él me decía que estaba separado. Yo podría dar fe que sí estaban separados, pero vivían en la misma casa", comentó Milagros Pedreschi.

Asimismo, la actriz señaló que no busca generar polémica ni afectar la vida personal de Carlos Vílchez, sino simplemente hablar con honestidad sobre una etapa significativa en su vida.

Así fue el final de la relación entre Milagros Pedreschi y Carlos Vílchez

La relación entre Milagros Pedreschi y Carlos Vílchez llegó a su fin tras una fuerte discusión que marcó un distanciamiento definitivo entre ambos. Lo inesperado para muchos fue que, pocos meses después, Milagros comenzara a salir con Giovanni Kral.