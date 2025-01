Meier no debió salir en ‘Gorrión’: Patricio Suárez Vértiz reveló cómo le 'robó' el papel estelar

En la década de los 90, Perú vivió una de las épocas doradas de las telenovelas, y entre los títulos más recordados destaca ‘Gorrión’ , un éxito que marcó a toda una generación. Protagonizada por Marisol Aguirre y Christian Meier , esta historia de amor, desafíos y superación se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Pero, esta historia al parecer no iba a ser protagonizado por Meier, sino otro actor.

En entrevista con Ricardo Rondón, el cantante Patricio Suárez Vértiz le dijo que él debió haber sido el protagonista de 'Gorrión' y no Meier, ya que Humberto Polar, el productor de la telenovela, pensó primero en él para el papel de Gabriel Maidana.

“Una amiga me dice ‘oye, tú ibas a ser el protagónico de Gorrión’ . Y yo le digo ‘no, fue Christian’, y me dice ‘no, eras tú’ , indicó Patricio. En ese momento, Polar había pensado en él para el papel, pero varias decisiones cambiaron al protagónico.

Más adelante, Suárez Vértiz contó que, pese a la decisión, él sabía que Meier tenía más acercamiento a la actuación. “Bueno, la vida del artista no es fácil. Si tienes buena plata, sí, pero no tienes tiempo para gozarla porque estás encerrado todo el día”, dijo Patricio, al indicar que la vida de un actor no siempre es tan perfecta como parece. “Era un estrés salvaje desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche”, agregó.