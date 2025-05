¿Corazón Serrano se desintegra? Briela Cirilo FILTRA la razón del grito de Kiara Lozano a Milagros Díaz

"Está mal que lo malinterpreten, juzguen sobre todo. No tienen por qué comentar venenosamente. No, no saben, nadie sabe lo de nadie", expresó Briela, pidiendo mesura a sus seguidores al momento de opinar. A continuación, explicó lo que realmente ocurrió.

"Lo que pasó fue que sucedió algo en el público que a Kiara no le gustó ver y Milagros vio lo que sucedió, pero a detalle no sabía lo que había pasado exactamente y Kiara, cuando cuenta las cosas, Kiara se mete mucho en el papel y te lo cuenta tal cual", señaló, indicando que el momento captado en el video fue solo parte de una narración intensa por parte de Kiara.

Finalmente, Briela desmintió cualquier tipo de enfrentamiento: "Pareciera que le estuviera gritando 'Ya no me hables', pero no fue así, no fue un llamado de la atención, no fue ningún pleito", concluyó, descartando cualquier conflicto entre sus compañeras.