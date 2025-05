La Met Gala de este año lleva por título Superfine: Tailoring Black Style (“Superfino: Confeccionando el estilo negro”), una propuesta inspirada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity de Monica L. Miller. El enfoque principal gira en torno a cómo la alta sastrería expresa poder, moda e identidad dentro de la diáspora negra.