Tras la confirmación de la ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina, tras dos años de relación, todas las miradas se han volcado hacia Vania Bludau. La influencer, recordada por su pasado con Irivarren, reapareció en su cuenta de Instagram con un elegante y fresco look blanco total, desatando una ola de reacciones en redes.

Fiel a su estilo, Bludau volvió a hablar sin palabras, dejando que su outfit hable por ella. Minutos después de la revelación de Onelia, la ex de Mario lució un estilismo que evocaba calma y renovación, en claro contraste con el arrasador animal print que llevó semanas atrás, cuando muchos interpretaron una indirecta hacia Austin Palao.

Vania Bludau vuelve a encender las redes, esta vez no por viejos escándalos, sino por una indirecta que muchos apuntan a Austin Palao. Luciendo un arriesgado look con print de leopardo, la exchica reality publicó un video en TikTok que rápidamente generó comentarios. Su elección de moda, feroz y poderosa, no pasó desapercibida, y su mensaje implícito hizo que los rumores sobre su vínculo con Austin vuelvan a tomar fuerza.