"The last of us", temporada 2 capitulo 4 en español latino [EN VIVO]: Hora del estreno en Max

Este domingo 4 de mayo se estrena el capítulo 4 de "The Last of Us", titulado “Secrets”, donde Ellie continúa su búsqueda de justicia tras la muerte de Joel.

Ellie quiere venganza por la cruel muerte de Joel. "The last of us 2x04" llega este domingo 4 de mayo | Foto: Max

Este domingo 4 de mayo, los fanáticos de "The last of us" podrán disfrutar del esperado cuarto capítulo titulado “Secrets”. La serie continúa cautivando a la audiencia con su mezcla de acción, drama y emociones intensas, y este nuevo episodio promete ser uno de los más impactantes hasta ahora. Ellie sigue buscando a quiénes mataron a Joel.

¿Cuándo sale "The last of us" 2 capítulo 4?

¿Dónde ver el capítulo 4 de "The last of us"? LINK para ver la serie

La temporada 2 de "The last of us" llegará en exclusiva a través de Max, la plataforma de streaming de HBO. Si tienes una cuenta, ingresa a este LINK.

Hora para ver "The last of us", temporada 2 capítulo 2

Así serán los horarios de estreno del primer capítulo de "The last of us", temporada 2 en todos los países de Latinoamérica y España. Revisa aquí a qué hora podrás ver el esperado regreso de la exitosa serie en HBO y Max según tu país.

México: 8.00 p. m. (hora central)

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (del día siguiente).

Avance de "The last of us 2", capítulo 4

Gracias a este adelanto, vemos que Ellie y Dina se adentran en el territorio controlado por el Frente de Liberación de Washington en Seattle. La introducción de los Serafitas añade una nueva capa de peligro, ya que este grupo religioso extremista está en conflicto directo con el WLF, creando un entorno aún más hostil para las protagonistas.

Resumen del capítulo 3 de "The last of us"

En el episodio anterior, titulado “The Path”, la historia retoma tres meses después de la devastadora emboscada en Jackson y el brutal asesinato de Joel. Ellie, aun recuperándose de sus heridas, enfrenta al consejo de Jackson con la propuesta de buscar justicia, pero su solicitud es rechazada. Decidida, emprende un viaje hacia Seattle junto a Dina para enfrentar a los responsables. Durante su travesía, descubren señales de violencia y se encuentran con un nuevo grupo religioso conocido como los Serafitas, que se oponen al Frente de Liberación de Washington.

Ellie y Dina en el capítulo 4 de The Last of Us. Foto: Difusión