"The last of us", temporada 2 capitulo 3 en español latino [EN VIVO]: ¿A qué hora ver el estreno?

"The last of us", temporada 2 sorprendió a los fans con la dura muerte de Joel (Pedro Pascal) | Foto: Composición de Wapa

La temporada 2 de "The last of us" sigue rompiendo corazones y atrapando a millones de espectadores en Max. Este domingo 27 de abril, el episodio 3, titulado "Something's got a hold on me", promete ser uno de los más intensos y emocionales hasta el momento. Luego del devastador final del capítulo anterior, los fans están listos para ver cómo Ellie enfrenta su nueva y dolorosa realidad.

¿Dónde ver el capítulo 3 de "The last of us"? LINK para ver la serie

La temporada 2 de "The last of us" llegará en exclusiva a través de Max, la plataforma de streaming de HBO. Si tienes una cuenta, ingresa a este LINK.

¿Cuándo sale "The last of us" 2 capítulo 3?

El capítulo 3 de la temporada 2 de "The last of us" se podrá ver desde el domingo 27 de abril en la plataforma Max.

Avance de "The last of us", temporada 2 capítulo 3

Con la muerte de Joel, Ellie buscará venganza e irá contra Abby y el resto de sus cómplices. La cacería ha empezado.

Hora para ver "The last of us", temporada 2 capítulo 2

Así serán los horarios de estreno del primer capítulo de "The last of us", temporada 2 en todos los países de Latinoamérica y España. Revisa aquí a qué hora podrás ver el esperado regreso de la exitosa serie en HBO y Max según tu país.

México: 8.00 p. m. (hora central)

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (del día siguiente).

Resumen del capítulo 2 de "The last of us 2"

En el segundo episodio de la temporada, llamado "Through the Valley", la serie impactó a los fans al mostrar la muerte de Joel, el personaje de Pedro Pascal, en una brutal emboscada. Abby llevó a cabo el acto en venganza por la muerte de su padre, un cirujano que Joel asesinó al final de la primera temporada para salvar a Ellie.

"The last of us 2" ya es una de las series más populares de Max

La escena, fiel al videojuego, dejó a los televidentes devastados y marcó el inicio de un nuevo viaje: el de Ellie en busca de justicia.

