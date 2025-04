"The last of us" 2 ya es una de las series favoritas de los domingos en Max | Foto: Composición de Wapa

El segundo episodio de la temporada 2 de "The last of us", titulado “Through the Valley”, llega el 20 de abril de 2025 a HBO y Max, como parte de la continuación de una de las series más impactantes de la TV. Con las actuaciones de Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, la historia nos posiciona cinco años después de los eventos de la primera pare, explorando nuevas dinámicas y amenazas en un mundo postapocalíptico.​

Hora para ver "The last of us", temporada 2 capítulo 2

Así serán los horarios de estreno del primer capítulo de "The last of us", temporada 2 en todos los países de Latinoamérica y España. Revisa aquí a qué hora podrás ver el esperado regreso de la exitosa serie en HBO y Max según tu país.

México: 8.00 p. m. (hora central)

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (del día siguiente).

¿Dónde ver el capítulo 2 de "The last of us"? LINK para ver la serie

La temporada 2 de "The last of us" llegará en exclusiva a través de Max, la plataforma de streaming de HBO. Si tienes una cuenta, ingresa a este LINK.

Bella Ramsey y Pedro Pascal vuelven a ser parte de "The last of us 2" de Max

Spoiler de "The last of us 2", episodio 2

HBO ya adelantó avances de los próximos capítulos. El video incluye una escena en la que Joel habla con su nueva terapeuta sobre el tatuaje de Ellie y su conexión con las polillas. Mientras tanto, Abby y sus amigos comienzan a planear su ataque contra Joel. El Frente de Liberación Mundial (FLM), que libra una guerra contra un grupo de sectarios, hace su aparición.

Avance de "The last of us 2", capítulo 2

Calendario de estreno de los capítulos de "The last of us 2"

La temporada consta de siete episodios que se emitirán semanalmente:​

Episodio 1 : 13 de abril de 2025​

: 13 de abril de 2025​ Episodio 2 : 20 de abril de 2025​

: 20 de abril de 2025​ Episodio 3 : 27 de abril de 2025​

: 27 de abril de 2025​ Episodio 4 : 4 de mayo de 2025​

: 4 de mayo de 2025​ Episodio 5 : 11 de mayo de 2025​

: 11 de mayo de 2025​ Episodio 6 : 18 de mayo de 2025​

: 18 de mayo de 2025​ Episodio 7: 25 de mayo de 2025