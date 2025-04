Te damos el link oficial para ver online el capítulo 1 de "The last of us" temporada 2 en español latino. La serie estará disponible desde el 13 de abril de 2025.

"The last of us 2" llegará a Max este domingo 13 de abril de 2025 | Foto: Composición de Wapa

La temporada 2 de "The Last of us" promete convertirse en uno de los grandes éxitos del 2025, ya que la historia de Joel y Ellie continuará con más acción, drama y giros inesperados. Esta nueva entrega presentará personajes clave, momentos impactantes y las duras consecuencias de las decisiones tomadas en la primera temporada, en un mundo donde la lucha por sobrevivir lo cambia todo. En esta nota te cuento todos los detalles.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de "The last of us"?

La temporada 2 de "The last of us" se estrena el 13 de abril de 2025 por Max. Ese día se lanzará el primer episodio de esta esperada nueva entrega, con un estreno semanal cada domingo

Tráiler de "The last of us", temporada 2

Bella Ramsey retoma el papel de Ellie, mientras que Pedro Pascal el de Joel. Isabela Merced será Dina.

Hora para ver "The last of us", temporada 2 capítulo 1

Así serán los horarios de estreno del primer capítulo de "The last of us", temporada 2 en todos los países de Latinoamérica y España. Revisa aquí a qué hora podrás ver el esperado regreso de la exitosa serie en HBO y Max según tu país.

México: 8.00 p. m. (hora central)

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (del día siguiente).

¿Dónde ver el capítulo 1 de "The last of us"? LINK para ver la serie

La temporada 2 de "The last of us" llegará en exclusiva a través de Max, la plataforma de streaming de HBO. Si tienes una cuenta, ingresa a este LINK.

"The last of us" estrena su segunda temporada por HBO y MAX.

Resumen de la temporada 1 de "The last of us"

En la primera temporada, Joel y Ellie emprendieron un peligroso viaje a través de un Estados Unidos devastado por una pandemia fúngica. Joel, encargado de proteger a Ellie, descubre que ella es inmune al virus que ha diezmado a la humanidad. Su travesía los lleva a enfrentar múltiples amenazas, tanto humanas como infectadas, y culmina con Joel tomando una decisión que cambiará sus vidas para siempre.

"The last of us 2" vuelve el domingo 13 de abril

Calendario de estreno de los capítulos de "The last of us 2"

La temporada consta de siete episodios que se emitirán semanalmente:​

Episodio 1 : 13 de abril de 2025​

Episodio 2 : 20 de abril de 2025​

: 20 de abril de 2025​ Episodio 3 : 27 de abril de 2025​

: 27 de abril de 2025​ Episodio 4 : 4 de mayo de 2025​

: 4 de mayo de 2025​ Episodio 5 : 11 de mayo de 2025​

: 11 de mayo de 2025​ Episodio 6 : 18 de mayo de 2025​

: 18 de mayo de 2025​ Episodio 7: 25 de mayo de 2025