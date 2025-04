"The last of us 2": ¿Qué actriz peruana aparecerá saldrá en la serie? Será pareja de Ellie

Bella Ramsey y Pedro Pascal volverá a ser parte de "The last of us 2" de Max | Foto: Max

"The last of us" regresa con una temporada 2 que promete romper corazones y superar todas las expectativas. Esta vez, la historia de Joel y Ellie será más intensa, oscura y emocional. Además, la participación de la actriz peruana Isabela Merced ha generado gran expectativa, ya que interpretará a Dina, un personaje clave. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre la nueva temporada.

Tráiler de "The last of us", temporada 2

Bella Ramsey retoma el papel de Ellie, mientras que Pedro Pascal el de Joel. Isabela Merced será Dina.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de "The last of us"?

La temporada 2 de "The last of us" se estrena el 13 de abril de 2025 por Max. Ese día se lanzará el primer episodio de esta esperada nueva entrega, con un estreno semanal cada domingo

¿Qué pasará en la temporada 2 de "The last of us"?

Cinco años después de los eventos de la primera temporada, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) viven en Jackson, Wyoming. Sin embargo, la tranquilidad se ve amenazada por la llegada de Abby (Kaitlyn Dever), una soldado con sed de venganza, desencadenando una serie de eventos que pondrán a prueba los lazos entre los personajes y su moralidad.​

¿Qué personaje tendrá Isabela Merced en "The last of us 2"?

La actriz peruano-estadounidense Isabela Merced se une al elenco como Dina, el nuevo interés amoroso de Ellie. Dina es una patrullera de espíritu libre y leal, cuya relación con Ellie aporta una nueva dimensión emocional a la serie. La interpretación de Merced ha sido destacada por su autenticidad y profundidad, consolidándola como una de las revelaciones de la temporada.

Isabela Merced, la peruano-estadounidense que actúa en 'The Last of Us 2'.

¿Quién es Dina en "The last of us 2"?

Dina es un personaje clave en "The last of us 2". Es la mejor amiga y pareja sentimental de Ellie, y se convierte en uno de sus mayores apoyos emocionales en medio del caos del mundo postapocalíptico. Dina es valiente, leal y tiene un carácter fuerte pero cálido, que contrasta con la oscuridad y violencia que rodea a los protagonistas.

Isabella Merced tomará el papel de Dina en "The last of us 2"

¿Cuántos capítulos tendrá "The last of us 2"?