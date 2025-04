"The last of us 2" cap 2 en español latino completo: Link para ver serie ONLINE con Pedro Pascal

En The last of us 2x02, Abby va por Joel, quien deberá sobrevivir a las Luciérnagas. Dina y Ellie se encuentran con un Stalker, el infectado más inteligente de los videojuegos

Abby va en búsqueda de Joel tras la muerte de su padre. "The last of us 2" ya es una de las series más populares de Max | Foto: Composición de Wapa

Este domingo 20 de abril, los fanáticos de "The last of us" tienen una cita imperdible: el estreno del episodio 2 de la temporada 2, titulado “Through the valley”. La serie de HBO y Max, protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, continúa explorando la nueva vida de los sobrevivientes, por lo que en este episodio promete intensas emociones y revelaciones.

¿Qué veremos en “Through the Valley” de "The last of us 2"?

En este episodio, titulado “Through the Valley”, una tormenta se avecina en las montañas mientras la comunidad de Jackson Hole se prepara ante el aumento de avistamientos de infectados. Paralelamente, Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, enfrenta decisiones cruciales que podrían cambiar el rumbo de su historia.

"The last of us" 2 ya es una de las series favoritas de los domingos en Max

¿Dónde ver el capítulo 2 de "The last of us"? LINK para ver la serie

La temporada 2 de "The last of us" llegará en exclusiva a través de Max, la plataforma de streaming de HBO. Si tienes una cuenta, ingresa a este LINK.

¿Cuándo y dónde ver el episodio 2 de "The last of us 2"?

El segundo episodio de la temporada 2 de "The last of us" se estrena el domingo 20 de abril a las 8.00 p. m. en HBO y vía Max. A continuación, los horarios de estreno en diferentes países:

México: 8.00 p. m. (hora central)

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (del día siguiente).

Avance de "The last of us 2", capítulo 2

Reparto principal y nuevos personajes de la temporada 2 de "The last of us 2"

La temporada 2 tiene un elenco talentoso que da vida a los complejos personajes del universo de "The last of us":​

Pedro Pascal como Joel Miller

como Joel Miller Bella Ramsey como Ellie Williams

como Ellie Williams Kaitlyn Dever como Abby Anderson

como Abby Anderson Isabela Merced como Dina

como Dina Young Mazino como Jesse

como Jesse Tati Gabrielle como Nora Harris

como Nora Harris Danny Ramirez como Manny Alvarez

como Manny Alvarez Ariela Barer como Mel

como Mel Catherine O’Hara como Gail Linden​

La dirección de este episodio está a cargo de Craig Mazin, co-creador de la serie, asegurando una continuidad en la calidad narrativa y visual que caracteriza a la producción.​

Calendario de estreno de los capítulos de "The last of us 2"

La temporada consta de siete episodios que se emitirán semanalmente:​

Episodio 1: 13 de abril de 2025​

Episodio 2 : 20 de abril de 2025​

Episodio 3 : 27 de abril de 2025​

: 27 de abril de 2025​ Episodio 4 : 4 de mayo de 2025​

: 4 de mayo de 2025​ Episodio 5 : 11 de mayo de 2025​

: 11 de mayo de 2025​ Episodio 6 : 18 de mayo de 2025​

: 18 de mayo de 2025​ Episodio 7: 25 de mayo de 2025