¿Marco Arenas cobró herencia tras matar a su madre? Giro inesperado expone verdadero beneficiario

"Sí, si hice la sucesión intestada. Lo hice en Piedras Gordas. Llegué a ser el heredero. Luego me mandaron un abogado de parte de la familia. No le iba a decir, no a nadie. Firmé una carta poder absoluto para compra y venta. Desde ahí poco a poco se ha ido perdiendo. El poder se lo di a mi padre ", compartió.

Así también, contó que en la actualidad es dueño de dos departamentos, uno en San Borja en la Molina, información que finalmente fue desmentida por Tasayco. "El homicida cuenta que no sabe cuántas propiedades tiene a su nombre. Tras revisar en registros públicos, él no es dueño de nada", dijo el periodista.

"Me visita, de vez en cuenta, cada 6 a 8 meses. Te lo digo a ti. Las raciones de dinero han ido bajando. Hay propiedades que las tiene alquiladas, yo lo sé. Yo no recibo nada. El dinero no llega. Al mes me daba como 5 mil soles, ahora meda 600 a 800 soles. No alcanza. Ahora estoy enfermo de las úlceras. Ahorita ya no quiero que nada sea público", contó.