Mario Irivarren NO luchará por recuperar el amor de Onelia: "Espero seguir siendo amigos"

El romance entre Mario Irivarren y Onelia Molina llegó a su fin, y no precisamente en los mejores términos. Tras dos años de relación y varios altibajos, el detonante fue un comentario inesperado durante una fiesta que puso a todos en alerta: Mario, aparentemente ebrio, dejó entrever que quería llamar a su ex, Vania Bludau . Desde entonces, ya nada fue igual.

La encargada de dar la noticia fue Onelia , primero en televisión y luego en redes sociales. Con tono firme, la odontóloga aseguró que el 30 de abril fue el día en que decidió cerrar ese capítulo. “Esta etapa ya terminó, me elijo a mí y a mi tranquilidad”, dijo con serenidad, dejando claro que no hay vuelta atrás.

Durante una emisión de Esto es Guerra, Mario fue consultado sobre la posibilidad de reconquistar a Onelia. Su respuesta fue tajante: no está en sus planes. Aunque agradeció el tiempo compartido y resaltó las cualidades de su ex, evitó mostrarse vulnerable. “No tengo que compartir lo que pienso o siento. Eso me lo guardo”, sentenció, sin espacio para la especulación.