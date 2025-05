Mario Irivarren lanza emotiva frase tras separarse de Onelia: "No he conocido a una mejor mujer que ella"

En su declaración, Mario no escatimó en elogios hacia quien fue su compañera de vida. “No he conocido a una mejor mujer que ella”, dijo conmovido. Aseguró que su vínculo estuvo marcado por el respeto, la calma y la admiración mutua. “Me quedo con todo lo bonito que compartimos. Onelia es una mujer buena, guapa e inteligente, y las cualidades le sobran”, afirmó.

Aunque algunos fans soñaban con una reconciliación, Mario fue directo: no planea retomar la relación. “El daño ya está hecho. Lo que se rompe no queda igual, pero el respeto y el cariño siguen”, expresó con sinceridad.

Aunque ninguno lo mencionó directamente, la separación llega después de la controversia en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde Irivarren fue captado lanzando una frase comprometedora relacionada con su ex, Vania Bludau. Si bien no fue el único motivo, marcó un punto de quiebre que llevó a Onelia a priorizar su bienestar emocional.