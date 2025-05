La controversia en torno a Thamara Medina continúa creciendo tras la agresión contra su propia madre, Verónica Alcalá. Una nueva amiga cercana de la hermana de Alejandra Baigorria ha salido a la luz con declaraciones reveladoras que podrían cambiar el rumbo de esta historia, exponiendo cómo era la relación de la modelo con su madre.

¿Cómo era la relación de Thamara Medina con Verónica Alcalá?

Una amiga cercana de Thamara Medina brindó declaraciones en el programa Todo se filtra, arrojando nueva luz sobre la conflictiva relación familiar. Sus testimonios dan cuenta de una convivencia marcada por desacuerdos, discusiones constantes y un distanciamiento que no sería reciente.

La amiga de la hermana de Alejandra Baigorria explicó cómo eran los momentos que compartieron juntas, dejando entrever que la presencia de Verónica Alcalá era escasa en los espacios sociales del círculo cercano. “Cuando hemos salido, no hemos salido con su mamá, así que no sé si se pone agresiva. He visto que han discutido, han tenido sus discusiones, pero boca a boca. Nunca había visto que Thamara haya agredido a su mamá”, señaló.

La amiga, cuya identidad no fue revelada, enfatizó que las discusiones eran algo recurrente, pero no fuera de control. En la misma conversación, la amiga reveló que Thamara tomó la difícil decisión de mudarse con su padre, buscando un entorno más estable. “Me ha contado a mí muchas cosas, por eso ella decidió ya no vivir con su mamá, porque tenían muchos problemas, no se llevaban bien y por eso su papá le dio la ayuda para que se vaya a vivir con él”, añadió.

Amiga de la hermana de Alejandra Baigorria revela cómo es la joven

Según las palabras de la amiga de la modelo, esta le habría confiado cómo es la relación que mantenía con su mamá y aclaró que, si bien la joven es impulsiva, no es una mala persona. Además, señaló que Thamara estaría arrepentida de lo ocurrido.

“Thamara y yo somos amigas y ella me ha contado muchas cosas, pero sé que no tiene una buena relación con su mamá. No se llevan bien desde hace mucho tiempo. Y pues a veces es muy impulsiva, pero no es mala, sé que está mal lo que hizo, pero ellas tienen una historia larga y complicada”, contó.