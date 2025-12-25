Nelly Rossinelli enfrenta críticas en redes por su receta de pavo navideño. Durante un live en TikTok, aclaró malentendidos y defendió su preparación con firmeza.

Nelly Rossinelli enfrentó las críticas que recibió en redes sociales por la receta de pavo que compartió antes de Navidad. Durante una transmisión en vivo en TikTok, la exjurado de ‘El gran chef famosos’ respondió con firmeza a los comentarios negativos y a las comparaciones que algunos usuarios hicieron con Magaly Medina. ¿Qué dijo?

Nelly Rossinelli encara a críticos de su receta de pavo navideño

La controversia estalló cuando comenzaron a circular en redes sociales diversos comentarios sobre los resultados de la receta navideña de pavo compartida por Nelly Rossinelli. Parte del malestar se originó por el paso de la salmuera, ya que la influencer había precisado que los pavos que ya venían marinados no debían someterse a ese proceso, aclaración que, según algunos usuarios, no quedó del todo explícita en el video.

Frente a las críticas, Rossinelli fue tajante al deslindar responsabilidades y aseguró que los errores no le correspondían. “Si ustedes han puesto algo mal, ya es culpa de ustedes, mi pavo acá la gente viene hasta los huesos se quiere comer. Así que por favor, acá no me estén echando la culpa, (nada que) 'Magaly 2025', porque yo los mando, ya saben a dónde”, expresó durante la transmisión en vivo.

La creadora de contenido no suavizó su postura y respondió directamente a quienes cuestionaban sus indicaciones culinarias. “Ya que ustedes no sepan cocinar, ya no es mi culpa, les he hecho con A, B, C y D, con manzanitas. ¿Qué más quieren que les diga? ¿Y no quieren que les hornee su pavo también?”, dijo, visiblemente incómoda por los comentarios.

Además, la exjurado de 'El gran chef famosos' recordó que se trataba de una preparación ya conocida por su comunidad y que en ocasiones anteriores había recibido buenos comentarios. “Esta es mi misma receta del año pasado, es exactamente la misma. La he repetido así tal cual copy paste y el año pasado todos me escribían para decirme que el pavo les había salido delicioso”, sostuvo, destacando que incluso algunos seguidores la habían probado antes de Navidad con resultados positivos.

El video de pavo de Magaly Medina que volvió a generar comentarios en redes

A pocos días de la celebración navideña, volvió a circular en plataformas digitales un antiguo contenido de Magaly Medina que muchos usuarios aún recuerdan. Se trata del tutorial de pavo que la conductora compartió en 2019 a través de YouTube, una publicación que rápidamente se hizo viral, aunque más por las reacciones del público que por el resultado gastronómico.

Con el paso del tiempo, varios internautas contaron sus experiencias al seguir la receta, señalando que el pavo les quedó seco, con exceso de condimentos o sin el sabor esperado. Estas críticas se mantuvieron vigentes y resurgieron nuevamente en 2025, cuando el video volvió a ser tendencia en redes sociales.