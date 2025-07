—Muchas personas aún me identifican por ese personaje y eso me llena de alegría. A veces creen que me molesta que me relacionen con Farfán, pero no, me siento orgulloso de haberlo interpretado. Fue un rol que me permitió destacar, no solo por el reconocimiento del público, sino también porque muchos profesionales del medio conocieron mi trabajo a través de él. Así que sí, estoy realmente feliz y agradecido de haber sido parte de ese proyecto tan importante para mí.