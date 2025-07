Durante su reciente visita al programa de La Chola Chabuca, Yahaira Plasencia fue consultada sobre la posibilidad de haber retomado comunicación con Jefferson Farfán tras el estreno de su tema “Ex Machito”. Ante la pregunta directa, “¿En todo este tiempo lo has llamado?”, la cantante respondió sin titubeos: “ No, nunca ”.

Como se recuerda, la polémica se encendió cuando Jefferson Farfán apareció en el videoclip de “Amá Charo”, tema de la agrupación La Timba Caliente cuya letra causó revuelo por su contenido. En respuesta, la salsera decidió dejar clara su postura y aseguró que no se sintió aludida por la canción.

“No me sentí aludida. A mí la letra de la canción me pareció bastante machista porque dice: ‘te pagué el wifi’ como diciendo que sin él no fuera nada, como una reina sin corona”, expresó.