Yahaira Plasencia no se guardó nada y respondió con dureza a los recientes comentarios que ha recibido tras ser nuevamente vinculada con su expareja Jefferson Farfán y el escándalo con Jerson Reyes. La salsera arremetió contra Magaly Medina, a quien no dudó en calificar de “bruja”, tras insinuar que recién ahora reconoce su infidelidad.

Yahaira recalcó que desde hace años asumió su responsabilidad y no entiende por qué se insiste en ese tema como si fuera una novedad. “Yo hace mucho tiempo dije que cometí un error, así que no quieran venir a decir que recién. Cometí un error y no tengo ningún problema en decirlo. No lo tomo como un mérito, ni nada, como dice esta tipa”, sentenció ‘La Patrona’.