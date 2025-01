Said Palao y Alejandra Baigorria destruidos tras desgarradora pérdida en medio de sus vacaciones: "En paz descanse"

Durante su visita a Noruega, Said Palao no solo enfrentó el intenso frío, sino que también vivió un momento de gran nostalgia al recordar la pérdida de su mascota, un husky. A través de sus historias en redes sociales, compartió una fotografía inédita y un mensaje dedicado a su querido "Wolf".

En su recorrido por el país nórdico, Said participó en una tradicional actividad de trineos tirados por huskies. Mientras disfrutaba del paseo, no pudo evitar acariciar y jugar con los perros, recordando con tristeza a su mascota fallecida, que era de la misma raza. "Mi perrito Wolf, que en paz descanse", escribió acompañado de un emoji de corazón rojo y manos orando.

El viaje a Noruega no solo fue un desafío emocional para Said Palao, sino también un reto físico para su novia, Alejandra Baigorria. La empresaria no pudo evitar romper en llanto debido a las bajas temperaturas del país. El intenso frío resultó abrumador para ella, convirtiendo su experiencia en un momento complicado, pero también emotivo.

"Escúchenme, he llorado y no puedo con el dolor de dedos. De verdad que hemos subido aquí, pero no aguanto. Ha sido una de las experiencias más lindas y una de las peores por el frío. Ay no, mis dedos... mi nariz, no", se le escucha mencionar a Alejandra Baigorria.