Alejandra Baigorria , reconocida empresaria y figura pública, dejó a sus seguidores sorprendidos al revelar que, pese a tener todo planificado para su boda con Said Palao, aún no se ha probado ni un solo vestido de novia. Con una apretada agenda llena de proyectos laborales, la 'Rubia de Gamarra' reafirma que su matrimonio está cada vez más cerca.

Alejandra Baigorria reveló que, aunque aún no tiene todos los detalles de su boda definidos, ya cuenta con la fecha y el lugar asegurados. “Tengo que correr, pero de que me caso, me caso. Si no hay un terremoto y se acaba el mundo, me caso”, expresó con firmeza y determinación.