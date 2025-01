“¿Qué viene para mí este 2025?”, escribió Alejandra intrigada en el video que publicó en su perfil. Sorprendentemente, la predicción se detuvo en “Tendrás un bebé”, lo que dejó a la rubia en shock y sorprendida mostró las reacciones de la hija de Said y el mismo chico reality, quien no alcanzó a ver que, según el filtro, este año tendrían a su primer hijo juntos.

Alejandra Baigorria confesó que, aunque ser madre es un deseo futuro, por el momento está enfocada en su carrera y no tiene planes inmediatos en ese sentido. La empresaria explicó que su apretada agenda de trabajo ha puesto en pausa sus proyectos personales, incluyendo la maternidad con Said Palao.

"No, no, no, me estoy cuidando todavía. (¿Te proyectas para el 2025?) La verdad que no sé, las cosas pueden ir cambiando y uno va viendo en qué momento. Ahora tengo mucho trabajo y no hay nada de eso planeado por ahora", sostuvo.