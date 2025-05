Mario Hart se “desmaya”en vivo tras tensa situación con María Pía: paramédicos tuvieron que intervenir

“Siempre es lo mismo: que me voy, que ya me están reemplazando. Yo ya estoy cansado de esa falta de respeto. Las bromas tienen un límite”, dijo Mario visiblemente alterado. Aunque María Pía intentó calmarlo, Hart insistió en que ya no podía tolerar más la situación. Antes de abandonar el set, el también cantante pidió disculpas al productor del programa, pero reiteró que no se sentía cómodo con lo ocurrido. Su salida dejó sorprendidos a los presentes y abrió el debate en redes sociales sobre el trato que recibe dentro del show.