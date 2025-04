Derek Baigorria, hermano menor de Alejandra Baigorria, fue invitado al programa 'Mande Quien Mande' para compartir detalles sobre la próxima boda de su hermana con Said Palao , programada para este sábado 26 de abril. Sin embargo, el piloto profesional no pudo ocultar su molestia cuando Mario Hart , expareja de la empresaria, hizo comentarios despreocupados sobre el evento, generando una tensa reacción.

El incidente se desató cuando Mario Hart, en tono de broma, sugirió algunas opciones de traje que Derek Baigorria podría usar en la boda de Alejandra y Said. 'Yo te veo en ese traje y te pido un whisky', bromeó el exchico reality. Sin embargo, el hermano menor de Alejandra no dudó en intervenir rápidamente, recordándole al piloto que no tenía voz ni voto en el asunto, ya que ni siquiera estaba invitado al evento.

Mario Hart, sorprendido por la contundente respuesta, replicó: 'No te me achores, chibolo'. Acto seguido, bromeó sobre su vínculo profesional con Derek, advirtiéndole que no volviera a buscarlo cuando necesitara implementos para carreras de autos, ya que ambos se dedican al mismo rubro: “Yo me voy a mi casa, pero después no me estés llamando para pedirme uniforme, zapatillas, guantes y cascos”.