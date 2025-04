La reconocida empresaria Alejandra Baigorria se encuentra a pocas horas de dar el sí junto a su novio Said Palao en una ceremonia que promete ser exclusiva y lujosa. No obstante, a menos de un día de su esperado enlace, la 'Gringa de Gamarra' expresó su molestia por las recientes declaraciones de Magaly Medina sobre el evento y no dudó en hacer una contundente aclaración.