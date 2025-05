Angie Arizaga no puede más y LLORA DESGARRADORAMENTE al revelar separación de sus padres: "Duele más"

"Lo que detonó que dijo Angie madura, crece, es el tema de mis papás, el tema me afectó muchísimo. Es dar el ejemplo a mis hermanos, ellos me han dado su soporte, el que mis padres no me vean mal ha hecho que no se pongan sensibles y mal, no quería interferir, pero eso fue mi último detonante para tomar al toro por las astas y empezar a crecer", declaró.