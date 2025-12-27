La cumbia peruana sufre una profunda pérdida tras la muerte de este importante miembro. Su fallecimiento impacta a seguidores y colegas, dejando un vacío en la escena.

La cumbia peruana amaneció de luto este 27 de diciembre tras confirmarse una noticia que remeció al mundo musical. Una repentina pérdida ha dejado un profundo vacío en una de las agrupaciones más influyentes del género. La conmoción se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde colegas y seguidores expresaron su dolor. El impacto de esta partida marca un antes y un después en la escena tropical nacional.

Fallecimiento enluta a la cumbia peruana

La escena de la cumbia nacional atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse, este 27 de diciembre, la muerte de Dennys Quevedo. El músico y compositor fue una de las mentes creativas más importantes de Zafiro Sensual, agrupación que logró consolidarse en los últimos años gracias a temas que llevaban su sello artístico, lo que le valió el reconocimiento como ‘La Pluma Dorada’.

La noticia fue confirmada a través de mensajes difundidos en redes sociales por integrantes y personas cercanas al grupo, quienes expresaron su pesar por la repentina partida del artista. Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre las causas de su fallecimiento, lo que ha generado aún más conmoción entre seguidores y colegas.

Zafiro Sensual también se pronunció públicamente con un emotivo mensaje de despedida que refleja el impacto de esta pérdida en el mundo de la cumbia.

"Con gran dolor anunciamos que nuestro guía y maestro, Dennys Alexander Quevedo Godos, ha partido a la eternidad para dirigir la orquesta celestial. Más que el dueño de Zafiro Sensual, fue un mentor, un amigo y un incansable luchador por la cultura... Su esencia se queda grabada en cada una de nuestras melodías. Su legado resonará eternamente en cada nota", se lee en el comunicado.

¿De qué falleció Dennys Quevedo?

El artista conocido como 'La Pluma Dorada' habría fallecido de un paro cardíaco en la clínica Belén, de acuerdo a fuentes cercanas, según reveló el portal 'Noticias Piura 30'. No obstante, familiares de Quevedo no se han pronunciado al respecto de las circunstancias del fallecimiento.

¿Quién fue Dennys Quevedo?

Desde muy joven, Dennys Quevedo mostró una conexión especial con la música. A los 15 años dio sus primeros pasos en la escena artística y, con el tiempo, fue sumando experiencia en agrupaciones reconocidas como Sociedad Norteña, Deleites Andinos, Sensual Karicia y Corazón Sensual. Un momento clave de su carrera llegó en 2011, cuando se incorporó a Sensual Karicia, bajo la dirección de Francisco “Panchito” Palacios, etapa en la que destacó como autor de canciones que se convirtieron en verdaderos himnos para el público.

Más adelante, continuó su recorrido musical en Corazón Sensual y decidió emprender un nuevo reto al crear Zafiro Sensual, proyecto que le permitió consolidar su identidad artística y dejar una marca importante en la cumbia actual. Meses antes de su fallecimiento, había presentado “La Pluma Dorada”, iniciativa personal con la que seguía produciendo nuevos temas y demostrando que su talento creativo se mantenía vigente.

Canciones como “Ya no quiero enamorarme”, “Nunca aceptes mi error”, “Quiero olvidarme de ti” y “Mi princesita” forman parte de un repertorio que seguirá acompañando a sus seguidores y sonando en distintos escenarios.