El escándalo no terminó con los empujones y gritos. Tras la agresión que sufrió Verónica Alcalá por parte de su hija, Thamara Medina , en plena boda de Alejandra Baigorria, una nueva hipótesis sacude a Chollywood. La periodista Kathy Sheen soltó una bomba que podría explicar el violento episodio .

Aunque Verónica Alcalá ya dijo públicamente que perdona a su hija por lo ocurrido en la recepción, lo cierto es que Thamara no ha pedido disculpas. Las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ dejaron claro que la joven de 23 años actuó con furia desmedida, sin mostrar arrepentimiento. ¿Qué ocurrió para que todo explotara así?

“Lo que se dice es que la mamá de Alejandra habría tenido algún tipo de acercamiento con el novio de su hija Thamara durante la boda. Es una de las hipótesis que ha circulado, aunque no sabemos con certeza qué tipo de acercamiento fue”, reveló Sheen en su programa digital.

Kathy fue enfática al decir que esta no sería la primera vez que Verónica Alcalá se ve envuelta en situaciones conflictivas dentro de su entorno familiar. La comunicadora dejó entrever que detrás del momento de furia existe un pasado no resuelto.

Luego de recibir duras críticas en redes sociales por su agresión, Thamara no guardó silencio. A través de un mensaje privado revelado por Rodrigo González, la joven se defendió con declaraciones aún más polémicas:

“Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mí y a mis dos hermanos. Hablas sin saber, pero la realidad queda en mí, y nadie sabe el infierno que me han hecho pasar”, escribió la modelo de 23 años. Con estas palabras, Thamara no solo ratifica su versión, sino que también lanza graves acusaciones contra su madre, lo que podría complicar aún más el conflicto familiar.