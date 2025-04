Alejandra Baigorria quiebra su doloroso silencio tras tremenda agresión de su hermana a su mamá

El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao es digno de una ficción de Mitchell Alexander . El evento del año, como muchos lo han denominado, no solo fue de ensueño, sino que tuvo el drama suficiente para tener a la prensa enfocada en cada paso que daban no solo los dueños, sino también los invitados, pero lo que más sorprendió fueron los golpes que propinó la hermana de la 'Rubia de Gamarra', Thamara Medina Alcalá a su madre .

Ante esto, Alejandra no dudó quebrar su silencio para decir que pese a todo lo sucedido, ella pasó un mágico momento: “La verdad no me importa nada lo que pueda decir el mundo entero, pero esta boda fue mágica, maravillosa. Soy la mujer más feliz del mundo, ver a mi esposo guiar en el baile porque yo estaba muy nerviosa. Él se aprendió todas las coreografías, la verdad es que hicimos lo que quisimos. Estuvimos con nuestras familias, amigos. La verdad es que tengo las mejores fotos, los mejores amigos, la mejor boda. La verdad, lo más importante para mí: es que yo estoy feliz, en ningún momento la pase mal, todo el tiempo me la pase riéndome”, manifestó.