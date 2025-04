¡El evento del año! Alejandra Baigorria vivió uno de los días más importantes de su vida al casarse con Said Palao, cumpliendo así su anhelado sueño de llegar al altar. Fiel a su estilo espontáneo, la empresaria no dudó en disfrutar al máximo su celebración, brindando y dejando que las emociones fluyeran. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que, en medio de la fiesta, decidió abandonar brevemente su boda para acercarse a la prensa… ¡De una manera bastante particular!