Luego de que en el programa de Panamericana volviese a relucir el vínculo de Melissa y el ‘Aladino’, esta fue abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego' y respondió a las preguntas del reportero, quien insistió en saber si tuvo algo con Cueva. "¿Tuviste algo con Christian Cueva?", preguntó y con visible incomodidad, Melissa respondió: "¡Uy, Dios mío! ¡Ay Diosito! Después te hablo", pero esto no fue todo, porque habría enviado un mensaje al programa que Rodrigo González leyó en vivo.

“No mamacita, ya no puedo, tengo que responderle a la SEÑORA de la misma forma que lo hizo ella, con pruebas, porque a mi también me contaron muchas cosas”, fue la respuesta de Melissa dirigiéndose a Pamela López.