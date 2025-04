Alejandro Baigorria está en el ojo de la tormenta no solo por la espectacular boda con Said Palao, sino también por el video que se ha viralizado donde se la ve conversando con Mario Irivarren sobre Vania Bludau . Todo indica que la pareja estaría coordinando una reunión con el chico reality y su expareja, en presencia de Onelia Molina .

Es el audio que se ha venido compartiendo en diversas redes sociales. Si bien, Mario Irivarren no se ha pronunciado, no obstante, Onelia Molina ha dejado rastros de su incomodidad en su perfil de Instagram.

Tras compartir una serie de fotografías de su matrimonio con Said Palao, Alejandra Baigorria apareció mediante un video donde se le ve con el rostro limpio y mostrando como se hace su skincare. En este material, ella comentó que estaba con resaca, y no sabía qué se hizo en los labios, porque amaneció con moretones y ampoyas en los pies, dando a entender que se quedó festejando hasta las últimas.

“Recién aparezco. He tenido un día de una resaca, buff. Mira, aparecí con esto. No sé qué me he hecho, tenido un chinchón, ampollas en los pies, no, olvídense”, dijo Alejandra Baigorria, sin comentar nada sobre la polémica que generó con Mario Irivarren.